



По информации издания, такое решение на внеочередном заседании сегодня утром одобрило украинское правительство.





С 26 мая белорусские самолеты не имеют права садиться в украинских аэропортах. Теперь им запрещено даже пролетать над территорией Украины.





Запрет начнет действовать с 00:00.





Таким образом, под угрозой оказались все трансферные рейсы в Египет и из Египта, которые проходили над территорией Украины. Теоретиески возможны полеты в обход, через Россию. Но между Росией и Египтом нет авиасообения.





Как будут возвращааться домой туристы, которые буквально вчера еще вылетали на отдых в Египет, пока непонятно.





На данный момент уже закрыты чартерные программы в Черногорию, Албанию и Болгарию. Из-за решения Украины могут закрыться и остальные "окна", которые оставались для отдыха. Останется только Россия.