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Украина запрещает транзит для белорусских самолетов. Даже в Египте отдых накрылся?

Украина закрывает небо для белорусских самолетов с 29 мая, пишет РБК-Украина.

Украина запрещает транзит для белорусских самолетов. Даже в Египте отдых накрылся?

По информации издания, такое решение на внеочередном заседании сегодня утром одобрило украинское правительство.

С 26 мая белорусские самолеты не имеют права садиться в украинских аэропортах. Теперь им запрещено даже пролетать над территорией Украины.

Запрет начнет действовать с 00:00.

Таким образом, под угрозой оказались все трансферные рейсы в Египет и из Египта, которые проходили над территорией Украины. Теоретиески возможны полеты в обход, через Россию. Но между Росией и Египтом нет авиасообения. 

Как будут возвращааться домой туристы, которые буквально вчера еще вылетали на отдых в Египет, пока непонятно. 

На данный момент уже закрыты чартерные программы в Черногорию, Албанию и Болгарию. Из-за решения Украины могут закрыться и остальные "окна", которые оставались для отдыха. Останется только Россия.
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