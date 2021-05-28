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В Берлине заложили общий храм для христиан, иудеев и мусульман

В Берлине в четверг заложили церковь House of One, которая будет служить местом религиозных встреч для представителей сразу трех религий - христианства, иудаизма и ислама, сообщает телерадиокомпания Rbb.

Современное здание из желтого песчаника высотой 42 метра будут строить на площади Петриплатц, на месте фундамента разрушенной церкви XIII века Петрикирхе. Церковь находилась на границе двух городов - Берлина и Кельна, которые впоследствии сформировали город Берлин. В здании будут, фактически, находиться отдельно церковь, синагога и мечеть, которые будут объединены одним общим залом.
На церемонии закладки присутствовал спикер бундестага Вольфганг Шойбле, который назвал проект "необыкновенным", поскольку тот был инициирован священнослужителями - представителями трех религий, пишет interfax.by

Стоимость строительства оценивается в 47,3 миллиона евро. До сих пор было собрано 40 миллионов - деньги поступили их федерального и земельного бюджетов, а также в виде частных пожертвований из более чем 60 стран. Предполагается, что строительство будет завершено в 2024-2025 гг.
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