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Более 20 человек задержаны за оскорбление погибших пилотов Як-130

Крушение самолета произошло под Барановичами 19 мая, в результате погибли два летчика - Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко.

 
© Sputnik / Виктор Толочко

Как пишет Sputnik. Более 20 человек задержаны в Беларуси за оскорбления в адрес летчиков, погибших при крушении самолета Як-130 в Барановичах, об этом сообщил телеканал "Беларусь 1".

Уточняется, что эти люди в Сети писали оскорбительные комментарии в адрес погибших пилотов, которые пытались увести падающий самолет от жилых домов. 

Сотрудники милиции в течение суток нашли комментаторов. На данный момент установлено и задержано 20 человек. Как информирует МВД, многие из них - постоянные участники протестного движения. 

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 130 УК - "Умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни".

Крушение в Барановичах

Самолет Як-130 Лидской штурмовой базы потерпел крушение в Барановичах 19 мая.

Экипаж в составе командира звена учебно-боевой эскадрильи майора Андрея Ничипорчика и лейтенанта Никиты Куконенко – пилота звена учебно-боевой эскадрильи, выполнял плановый учебно-тренировочный полет, в ходе которого заметил техническую неисправность. Летчики пытались отвести машину от жилых домов, после чего катапультировались, но погибли.

Андрею Ничипорчику было 33 года, Никите Куконенко – 22.

По факту крушения самолета СК возбудил уголовное дело.
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