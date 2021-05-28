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Минкульт ответил айтишнику про «Погоню»: «Ограничений нет». Но штраф дали

В конце апреля суд Первомайского района Минска оштрафовал на 100 базовых величин Елену Горину — супругу известного ИТ-специалиста Константина Конопко. Елену судили за размещение герба «Погоня» на окне квартиры, в которой живет она с мужем и ребенком, обвинив в незаконном пикетировании.

Минкульт ответил айтишнику про «Погоню»: «Ограничений нет». Но штраф дали
,Окна квартиры Инны и Ильи Добротвор. Фото: facebook.com/pyx.by


История получила продолжение. Елена Горина решила обжаловать решение суда, а Константин Конопко направил запрос в прокуратуру. Он просил разъяснить, есть ли в Беларуси ограничения на использования герба «Погоня», который относится к историко-культурной ценности.

Как рассказал Константин dev.by, прокуратура в итоге направила запрос в Министерство культуры. Оттуда пришел ответ, из которого следует, что «ограничений прав на использование нематериально-культурных ценностей (к ним относится и „Погоня“) не установлено».  

— Мы приобщили этот ответ к нашему делу. Однако это никак не повлияло на решение суда по апелляции. Штраф в 100 базовых остался в силе, — сообщил Константин Конопко.
dev.by
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