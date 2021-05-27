+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Прокуратура: в Брестской области установлены новые места захоронений во время войны

В Генеральной прокуратуре заявляют о продолжении расследования уголовного дела «о геноциде населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период».


По информации надзорного ведомства, в настоящий момент изучаются архивные документы и уголовные дела в отношении нацистских преступников и их пособников. Также идет поиск по всей стране живых свидетелей, которые могли бы поделиться своими воспоминаниями; устанавливаются ранее неизвестные места массового уничтожения мирных жителей Беларуси.

Кроме того, в Генеральной прокуратуре «собирают информацию и доказательственную базу в отношении ранее не известных лиц из числа нацистов и их пособников, которые избежали ответственности за убийства мирных жителей, издевательства и пытки в лагерях смерти и гетто, массовый угон гражданского населения в немецкое рабство», пишет 1reg.by.

По состоянию на 26 мая с.г. года в ходе раскопок и проведенных осмотров в Логойском районе обнаружены и изъяты останки не менее 170 человек, а также пули, гильзы, фрагменты орудий преступления, личные вещи погибших. По изъятым объектам назначены медико-криминалистические и баллистические экспертизы.

Перед экспертами поставлены вопросы об установлении пола и возраста погибших, давности захоронения, а также наличии телесных повреждений и возможности их образования от огнестрельного оружия.

По уголовному делу уже допрошено более 150 человек, в том числе узников лагерей, которые сообщили об условиях содержания, режиме работы и питания.

«Люди рассказывают, что на протяжении всего времени у них отсутствовали какие-либо гигиенические условия. Содержались они в дощатых бараках, в которых зимой многие умирали от переохлаждения и болезней. За малейшее нарушение режима, а зачастую и беспричинно, к ним применялось насилие. От полученных травм люди умирали. При очень скудном питании работать приходилось по 12-14 часов», – говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.

Ряд допрошенных свидетелей сообщил о ранее неизвестных местах уничтожения фашистами мирных граждан и местах их захоронения. Только в Брестской области установлено 23 места, где могут быть захоронены жители Беларуси, погибшие в годы оккупации.

Фото: акт Чрезвычайной государственной комиссии 1945 г.

В ходе расследования уголовного дела используются материалы Чрезвычайной государственной комиссии, созданной Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1942 года. Задачей комиссии было установление и расследование злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников и причиненного ими ущерба.

В актах комиссии содержатся допросы мирных жителей об обстоятельствах сожжения деревень, убийстве стариков, женщин, детей.

«Однако, как сейчас стало ясно, не все факты фашистских злодеяний вошли в материалы комиссии. Это подтверждается обнаружением новых мест захоронений», – считают в надзорном ведомстве.

Фото prokuratura.gov.by
Источник: Алесь Верасень
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]