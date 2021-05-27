Группе «Би-2» запретили провести концерт в Минске 12 июня

6 июня прошлого года «Би-2» должны были дать концерт в Минске на стадионе «Динамо» с шоу NewBest, однако его перенесли из-за коронавируса на 12 сентября. Но и в сентябре концерт не состоялся из-за протестов, которые были в Минске после выборов президента. В целях безопасности концерт перенесли на 12 июня 2021 года.





Причиной отмена концерта — не было получено разрешение от организаторов. По предварительным данным, концерт перенесен на 2022 год. Точная дата пока не сообщается. Все купленные билеты остаются действительными.





«К сожалению, нам вновь приходится переносить наш концерт в Минске, поскольку организаторы не получили разрешения на его проведение в текущей обстановке», — сказал Шура Би-2.





Музыканты группы, Лева и Шура, родом из Беларуси: Лева из Минска, а Шура — из Бобруйска. В прошлом году они поддержали протесты в Беларуси.