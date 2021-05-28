



Письмо оказалось в распоряжении американского издания The Wall Street Journal.





Так, глава компании утверждает, что белорусская сторона не пыталась связаться с центральным офисом Ryanair; сотрудники Национального аэропорта «Минск» препятствовали своевременному отлету самолета: вначале отказывались заправлять самолет, а затем отказывались принимать оплату топлива по кредитной карте; аэропорт не смог предоставить переводчика на английский язык.





Майкл О’Лири призвал белорусские власти немедленно освободить Романа Протасевича, а также установить личности трех граждан, покинувших самолет в Минске: их в компании считают агентами белорусской госбезопасности, поднявшимися на борт ради того, чтобы сопровождать Протасевича в спецоперации по его захвату.





27 мая почтовый сервис ProtonMail, с которого было отправлено письмо о якобы заложенной бомбе на борту Афины-Вильнюс, заявил, что письмо на самом деле было отправлено позже, чем белорусские диспетчеры сообщили об угрозе экипажу самолета.















