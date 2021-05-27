Работа Виктора Борисенкова





Такое сообщение региональным СМИ вчера разослала рекламная служба музея с просьбой убрать упоминание о выставке из афиш и анонсов, пишет ННВ.





«К концу 1950-х годов Витебск лишился большей части своей изумительной старины. Были разрушены почти все его церкви, костелы, синагоги. В советское время подавляющее большинство горожан даже не догадывалось о том, какие храмы украшали его улицы и где они когда-то находились. Поэтому и родилась идея восстановить их виртуально, вписав памятники в современный городской ландшафт», — так анонсировал проект автор.









Сегодня об отмене выставки написал в facebook и сам Виктор Борисенков. Он искренне недоумевает, как в в снимках уничтоженных церквей можно было найти идеологическую диверсию.





— Запретили выставку, почти полностью готовую, за два дня до открытия – все в традициях совка, — пишет Борисенков.





Работа Виктора Борисенкова





При этом автор намерен все же провести выставку и перенести экспозицию в Интернет. Все 133 работы, предназначенные для музея, будут экспонироваться онлайн на странице Виктора Борисенкова в facebook. Фотоколлажи и колоризации старых снимков должны сопровождать выставочные аннотации.





Отметим, что выставки работ Борисенкова, хоть частично возвращающие витеблянам утраченное историческое наследие города, неоднократно проводились в различных музеях Витебска. Например, к 130-летию Марка Шагала в арт-центре имени этого художника прошла выставка «Как давно, мой город любимый, я не видел тебя…», где сюжеты шагаловских картин были вписаны в современный пейзаж города.