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Медведи продолжают посещать Брестчину, замечен даже бурый мишка

Из разных концов области приходят свидетельства очевидцев о том, что они повстречали медведей или хотя бы их следы.

Крупная когтистая лапа – характерный след медведя

Подписчики 1reg.by  из Брестского района рассказывают, что между Белым и Рогознянском озерами повстречали следы мишки. Видели зверя жители Медно.

Напомним, что рядом биосферный резерват «Прибужское Полесье» оттуда, возможно, и пришел медведь.

А наши столинский коллега сообщает, что с Гомельщины на юг Полесья пришел бурый медведь. Его видели охотники и местные жители в Столинском районе.

Бурый медведь занесен в Беларуси в Красную книгу. Наибольшая его популяция отмечается в Березинском биосферном заповеднике. Здесь проживает около 40 косолапых.
Источник: Антон Александров
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