Это Беларусь: кафе под Минском предлагает клиентам поужинать в рассрочку
Покупка в рассрочку крупной бытовой техники, мебели или других дорогостоящих вещей в Беларуси – дело привычное. А как насчет отложенных платежей в кафе?
Такую услугу, например, предлагают сейчас в одном из ресторанов недалеко от Минска:
– Кушай сейчас, плати потом! В ресторане «Усадьба «Август» можно оплатить услуги картой «Халва». Это значит, что провести свадьбу, выпускной, корпоратив, юбилей, день рождения или просто провести вечер можно в рассрочку на 2 месяца. Об этом сообщил управляющий ресторана, – пишут в местном телеграм-канале.
08:44 28/05/2021
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