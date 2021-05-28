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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Это Беларусь: кафе под Минском предлагает клиентам поужинать в рассрочку

Покупка в рассрочку крупной бытовой техники, мебели или других дорогостоящих вещей в Беларуси – дело привычное. А как насчет отложенных платежей в кафе?

Такую услугу, например, предлагают сейчас в одном из ресторанов недалеко от Минска: 

– Кушай сейчас, плати потом! В ресторане «Усадьба «Август» можно оплатить услуги картой «Халва». Это значит, что провести свадьбу, выпускной, корпоратив, юбилей, день рождения или просто провести вечер можно в рассрочку на 2 месяца. Об этом сообщил управляющий ресторана, –  пишут в местном телеграм-канале.
Blizko.by
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