«Возможна имитация захвата зданий». В Могилевском районе появились пугающие объявления, их фото рассылают из школ родителям учащихся

Читательница «МогилевОнлайн» прислала в редакцию фото одного из объявлений, которые появились в Могилевском районе. Как рассказала читательница, ей, в свою очередь, это фото прислала классная руководительница из школы, в которой обучается ее ребенок. Аналогичные сообщения получили другие родители.