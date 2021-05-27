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«Возможна имитация захвата зданий». В Могилевском районе появились пугающие объявления, их фото рассылают из школ родителям учащихся

Читательница «МогилевОнлайн» прислала в редакцию фото одного из объявлений, которые появились в Могилевском районе. Как рассказала читательница, ей, в свою очередь, это фото прислала классная руководительница из школы, в которой обучается ее ребенок. Аналогичные сообщения получили другие родители.


В объявлении говорится, что в ходе мобилизационных учений, которые пройдут в Могилевской области с 3 по 11 июня, «на территории Могилевского района возможна имитация захвата зданий, уничтожения объектов инфраструктуры транспорта и связи с использованием взрывпакетов, светошумовых гранат, холостых выстрелов из автоматического оружия», пишет МогилевОнлайн.


Жителей Могилевского района, учащихся школ и родителей просят «не поддаваться панике и сохранять спокойствие!»

Отметим, однако, что сам факт подобных учений на гражданской территории, рассылок и объявлений отнюдь не способствует сохранению спокойствия. Как рассказала нам читательница, и она сама, и многие ее знакомые остались в недоумении.
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