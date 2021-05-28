31 мая в Минске отметят 40-летие священства архиепископа Тадеуша Кондрусевича
31 мая в минском кафедральном костеле архиепископ Тадеуш Кондрусевич возглавит богослужение в 40-ю годовщину своего посвящения.
Тадеуш Кондрусевич, фото Виталия Полиневского
31 мая 1981 года тогдашний апостольский администратор Каунасской архиепархии посвятил в пресвитеры тогдашнего выпускника духовной семинарии в Каунасе.
Начало мессы в 18.30.
Архиепископ Тадеуш Кондрусевич приглашает всех желающих к совместной молитве в 40-ю годовщину его пресвитерского посвящения, пишет НН со ссылкой на catholic.by.
08:13 28/05/2021
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