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31 мая в Минске отметят 40-летие священства архиепископа Тадеуша Кондрусевича

31 мая в минском кафедральном костеле архиепископ Тадеуш Кондрусевич возглавит богослужение в 40-ю годовщину своего посвящения.

Тадеуш Кондрусевич, фото Виталия Полиневского

31 мая 1981 года тогдашний апостольский администратор Каунасской архиепархии посвятил в пресвитеры тогдашнего выпускника духовной семинарии в Каунасе.

Начало мессы в 18.30.

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич приглашает всех желающих к совместной молитве в 40-ю годовщину его пресвитерского посвящения, пишет НН со ссылкой на catholic.by.
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