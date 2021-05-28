



Показатель DOSI — это индикатор динамического состояния организма. Он отражается скорость старения и позволяет оценить теоретическую продолжительность жизни конкретного человека и людей в целом. Индикатор зависит от возраста, состояния здоровья и образа жизни.





С помощью алгоритма ученые проанализировали данные анализов крови тысяч людей из биобанка Великобритании и Национального центра исследования здоровья и питания США. Исследователи выяснили, что своего минимума DOSI достигает к 120-150 годам. В этом возрасте организм уже полностью не способен восстановиться после стресса, то есть 150 лет — это максимально возможная продолжительность жизни людей.



