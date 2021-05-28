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Что не так с Кодексом об образовании

У многих педагогов и родителей остаются вопросы к системе белорусского образования. Что это за вопросы и чем они обусловлены?

Что не так с Кодексом об образовании
7 апреля Палата представителей традиционно утвердила в первом чтении новую редакцию Кодекса Республики Беларусь об образовании. Старая редакция Кодекса об образовании действует с 2011 года. С тех пор в него вносились некоторые косметические изменения, и была очевидна необходимость совершенствования законодательства об образовании. Разделы новой редакции Кодекса, относящиеся к общему среднему образованию, уже вызвали критику со стороны учителей и родителей. В частности, нареканиям подверглось ограничение прав родителей в определении образования детей и дискриминация частного образования. 

В связи с этим 13 мая состоялась встреча учителей, родителей и всех заинтересованных, участники которой попытались найти ответ на непростой вопрос: «Как бы выглядел Кодекс по образованию, если бы его писали все участники образовательного процесса?»

Офис по образованию представил резюме дискуссии в карточках и пригласил к дальнейшему обсуждению.
Источник: ергей Полтаржицкий, Thinktanks.by
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