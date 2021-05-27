+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Путило попросил Польшу о защите: «Мы опасаемся за свою жизнь и здоровье»

Редакция Telegram-канала находится в Польше, однако регулярно получает угрозы, и в последнее время их число увеличилось.

Находящийся в Польше один из основателей и авторов белорусского признанного властями Беларуси экстремистским  elegram-канала, который нельзя называть, Степан Путило попросил у польских властей усилить его охрану и других сотрудников канала. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, в четверг, 27 мая, пишет telegraf.by

Путило рассказал, что в редакцию проекта стало поступать все больше угроз, хотя все его сотрудники и находятся за границей.

«Мы опасаемся за свою жизнь и здоровье», — пояснил Путило.

Степан Путило и Роман Протасевич, архивное фото, pravda.com.ua

В свою очередь, мать задержанного в Минске бывшего главреда телеграм-канала, который нельзя называть в Беларуси, Романа Протасевича заверила журналистов, что ее сын не призывал к массовым беспорядкам и насилию, а лишь «вещал о том, что происходило в Белоруссии, и о том, что происходит».

Также отмечалось, что судя по опубликованному белорусскими силовиками видео, Протасевича пытают и заставляют давать показания.

Ранее сообщалось, что Лукашенко обвинил Протасевича в подготовке «кровавого мятежа».
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]