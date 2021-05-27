



В дополнение к информации о появлении бурого медведя в деревнях Борисовского района Проходы, Струпень и Верески Пересадского сельского совета, появились сведения о том, что медведей видели у технических водоемов микрорайона Печи.





Родителей в классных чатах 7-й средней школы предупреждают о том, чтобы не выпускали детей гулять в лесополосу и к печанским водоемам.





Трудно судить о достоверности свидетельств, у страха глаза бывают велики, но расстояние от деревни Гора, где медведь реально разорил курятник с 20-ю несушками, до микрорайона Печи, бывшего военного городка, составляет около четырех километров.



