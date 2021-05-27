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К Роман Протасевичу пустили адвоката

Адвокат Романа Протасевича Инесса Оленская спустя 4 дня после задержания встретилась со своим подзащитным, сообщает БелаПАН.

К Роман Протасевичу пустили адвоката
Адвоката Романа Протасевича спустя 4 дня пустили к подзащитному
Адвокат Романа Протасевича Инесса Оленская спустя 4 дня после задержания встретилась со своим подзащитным, сообщает Наша нива со ссылкой на БелаПАН.

Из-за подписки о неразглашении адвокат, по ее словам, не может сказать, где именно находится Протасевич и в каком статусе.

«Объем сведений, которые я не могу разглашать, мне не доведен, поэтому больше ничего не могу сообщать», — сказала Оленская.

Интерфакс со ссылкой на адвоката сообщает, что Протасевич "жив и здоров".

"Я даже заставила его снять маску, чтоб убедиться. На здоровье он не жалуется, в больнице не был ", - рассказала она.

А вот адвокат задержанной Софьи Сапеги Александр Филанович сообщил "Интерфакс-Запад", что снова не смог посетить свою подзащитную в СИЗО КГБ. 
"Сегодня по причине нехватки кабинетов для свиданий адвокатов в СИЗО КГБ также не удалось посетить Софью", - отметил он и уточнил, что попытается посетить подзащитную завтра. 

Филанович напомнил, что завтра в 12.30 минут назначено судебное заседание по жалобе на задержание Сапеги. Адвокатом сегодня подано заявление об ознакомлении с материалами дела, однако он был проинформирован, что с делом он сможет ознакомиться тоже только в пятницу.
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