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Еще один Telegram-канал признан в Беларуси экстремистским

Прокуратура Беларуси признала эксремистским еще один телеграм-канал, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры в четверг.

"По заявлению прокуратуры Островецкого района информационная продукция Telegram-канала "Островец Для Жизни" признана экстремистской", - цитирует сообщение interfax.by
Прокуратура пришла к выводу, что в размещенных в телеграм-канале материалах "содержатся призывы к экстремистской деятельности: блокированию движения на автомобильных дорогах, хулиганским действиям, актам вандализма, сопротивлению сотрудникам правоохранительных органов, уничтожению и повреждению их имущества в целях воспрепятствования их законной деятельности либо из мести за выполнение служебных обязанностей".

"На этом же Интернет-ресурсе обнаружены комментарии с оскорблениями и угрозами в адрес правоохранителей и государственных служащих, членов их семей", - говорится в сообщении.

На основании закона "О противодействии экстремизму" прокурор Островецкого района обратился в суд с заявлением о признании информационной продукции указанного Telegram-канала экстремистскими материалами.

"Суд Островецкого района удовлетворил заявление прокурора в полном объеме и допустил немедленное исполнение принятого решения", - сообщает Генпрокуратура.

Копия решения суда направлена в министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки Интернет-ресурсов, способствующих распространению экстремистских материалов на территории Беларуси.
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