В Витебске СК задержал активистку Марию Волкову
Девушку задержали на выходе из здания суда Витебского района, пишет Белсат, где сегодня по инициативе прокуратуры пересматривалось ее давнее административное дело за нанесение надписей на стене возле кафе в деревне Лучиновка.
Мария Волкова. Фото: Белсат
Суд по тому делу состоялся еще в октябре 2020 года. Марию тогда наказали штрафом, но спустя почти 9 месяцев после инцидента прокуратура опротестовала решение.
27 мая дело заново начала рассматривать судья Татьяна Лобацкая. По ней также проходит Витебский активист Андрей Кулаков, который участвует в процессе через видеосвязь. После опроса одного из свидетелей-милиционеров судья решила вернуть дело на доработку в милицию.
На выходе из суда к Марии Волковой подошел человек в штатском, показал удостоверение следователя СК и попросил проехать вместе с ним. Для чего, не объяснил. В Следственном комитете Мария Волкова находится с адвокатом.
По последним сведениям Марию Волкову, задержанную СК возле суда Витебского района, выпустили. Она дала подписку о неразглашении.
ЗК/МВ, belsat.eu
20:02 27/05/2021
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