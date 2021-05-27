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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

В Червенском районе после нападения кабана погиб егерь

Трагический случай произошел вечером 26 мая в Червенском лесхозе – в лесу было обнаружено тело погибшего 43-летнего егеря, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

На теле мужчины имелись  множественные раны. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа, пишет mlyn.by

По предварительной информации, погибший, житель Червенского района, 26 мая ушел в лес по рабочим вопросам и пропал. В ходе осмотра места происшествия был обнаружен и изъят мобильный телефон с видеофайлом. При осмотре файла удалось увидеть момент нападения на егеря дикого кабана, после чего видеозапись прерывается.

По факту гибели мужчины Червенским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Опрашиваются работники лесхоза, изымается документация. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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