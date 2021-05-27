Россия не пускает в Москву рейсы из Европы в обход Беларуси





Об этом сообщила в четверг ТАСС представитель этого австрийского авиаперевозчика.





"Austrian Airlines приостановила полеты над воздушным пространством Беларуси до дальнейшего уведомления на основании рекомендации Агентства авиационной безопасности ЕС (EASA). По этой причине также необходимо скорректировать маршрут полета из Вены в Москву.





Изменение маршрута полета должно быть одобрено властями. Российские власти не дали нам это разрешение. В результате Austrian Airlines была вынуждена отменить сегодняшний рейс из Вены в Москву", - сообщили в Austrian Airlines в ответ на просьбу прокомментировать отмену утреннего рейса из Вены в Москву в четверг.





25 мая в Austrian Airlines сообщили ТАСС, что авиаперевозчик решил приостановить полеты через воздушное пространство Беларуси и будет его облетать в связи с принятым в ЕС решением из-за инцидента с принудительной посадкой 23 мая в Минске самолета ирландской компании Ryanair. Так, запланированный на 27 мая рейс из Вены в Москву должен был пролетать не над Беларусью.





26 мая в Минтрансе Австрии сообщили ТАСС, что EASA выпустило информационный бюллетень по безопасности, в котором европейским авиакомпаниям рекомендуется избегать белорусское воздушное пространство.





Заметим, что ранее дважды (26 и 27 мая) и по той же причине были отменены рейсы Париж-Москва французского авиаперевозчика Air France.