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"В моей смерти прошу винить государство": пенсионерка в ожидании суда за "оскорбление" милиционера написала предсмертное письмо

65-летнюю Людмилу Хлусевич будут судить за "оскорбительный" комментарий под постом про милиционера из Вилейки. За последние полгода женщина с онкологической болезнью пережила обыск, около 10 допросов, проверку по одному уголовному делу и обвинение в другом.

"В моей смерти прошу винить государство": пенсионерка в ожидании суда за "оскорбление" милиционера написала предсмертное письмо
Шесть месяцев Людмила Хлусевич находится в стрессе. Из-за этого бессонница, тревожность, гипертонические кризы и панические атаки стали ее ежедневными спутниками. Женщина похудела на 9 килограммов, появились мысли о самоубийстве, передает Белсат.

«Они меня совсем доконали, – говорит пенсионерка. – Когда был обыск в квартире 19 мая у меня давление было 210. Я просила вызвать мне скорую. У них нет жалости ни к кому. У него же мать такого, как я, возраста. В отделении тоже по 5 часов сидела на допросах с моими нервами и с моим здоровьем. Они мне укоротят жизнь. Ну, виновата я, на эмоциях написала то оскорбительное слово. Уж лучше бы меня расстреляли, чем так мучить».

Первый раз к Людмиле Викторовне пришли следователи в этом году 14 января, забрали в участок, где 4 часа допрашивали в рамках уголовного дела за оскорбление милиционера в социальной сети «Одноклассники». 

Под фотографией силовика, который, по мнению автора поста, избивал протестующих на Окрестина, женщина написала комментарий: «Бешеных собак надо отстреливать». Людмила Хлусевич полностью признала свою вину и даже согласилась записать покаянное видео с извинениями в адрес милиционера. 

Несколько месяцев длилась проверка, по которой уголовное дела против пенсионерки не возбудили.

Пережив сильный стресс, Людмила Викторовна вздохнула с облегчением, но ее радость была преждевременной.

В конце апреля в отношении нее следователи вновь начинают проверку и возбуждают уголовное дело по ст. 369 УК РБ («Публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей» ). 

Женщину обвиняют в другом комментарии в «Одноклассниках» под фотографией милиционера из Вилейки, который также якобы избивал протестующих. Взволнованная данными об избиении людей, женщина оставила неприятный комментарий, но назвать его оскорбительным можно лишь с большой натяжкой.

«Я когда увидела видео, как милиция после выборов била этих несчастных детей, – со слезами на глазах говорит Людмила Хлусевич, – я все это пропускала через свое сердце и душу. Я представляла: если это моего сына там убили или избили… Я плакала все время и спать не могла из-за того насилия, что совершала милиция. И вот на эмоциях и на нервах я написала комментарий под чужим постом».

В ожидании суда женщина написала записку на случай своей преждевременной смерти:

«В моей смерти прошу винить государство. Так больше жить не могу. Мое здоровье и жизнь мою довели до смерти. Я была больна, они ее усугубили. Прожила до пенсии, такого издевательства и пыток не выдержала. Жила честно, не крала, не убивала. Меня убили, довели до смерти. Пусть все узнают: мои близкие, знакомые, родные и друзья».

Ст. 369 УК РБ предусматривает наказания: штраф, общественные работы, лишение или ограничение свободы. Женщина убеждена, что с ее состоянием здоровья она не переживет ареста, а выплаты с мизерной пенсии огромного штрафа заставят ее голодать (пенсионерка получает 340 рублей).

После выборов по этой статье в Беларуси возбудили сотни уголовных дел. По информации правозащитного центра «Весна» по этой статье уже наказали не менее 600 человек. Подавляющее большинство обвиняемых в подобных делах получает «химию».
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