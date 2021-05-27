Шок! После завтрака в минской школе дети оказались в больнице
В минской школе №66 отправились несколько учеников начальных классов. Ситуацию прокомментировал Минздрав.
В родительском чате школы переполох: мамы насчитали 15 первоклассников, у которых появились симптомы отправления после вчерашнего завтрака и обеда в школьной столовой.
Минздрав сообщает, что в столичной школе №66 зарегистрировано только 4 случая острой кишечной инфекции. Все они госпитализированы, состояние стабильное.
"Малыши получают необходимую терапию. Специалисты санитарно-эпидемиологической службы Минска провели эпидемиологическое расследование, организовали лабораторный контроль – отбор проб продуктов, смывов, обследование персонала", – сообщил Минздрав.
В школе почти закончили проводить дезинфекцию.
Дозвониться до руководства школы не удалось – телефоны не отвечают.
Родители в школьном чате сообщали, что их дети чувствовали себя плохо, у них была рвота, диарея, температура. Также родители говорят, что число детей с подобными симптомами гораздо больше.
Источник: sputnik.by
13:18 27/05/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение