Шок! После завтрака в минской школе дети оказались в больнице

В родительском чате школы переполох: мамы насчитали 15 первоклассников, у которых появились симптомы отправления после вчерашнего завтрака и обеда в школьной столовой.





Минздрав сообщает, что в столичной школе №66 зарегистрировано только 4 случая острой кишечной инфекции. Все они госпитализированы, состояние стабильное.





"Малыши получают необходимую терапию. Специалисты санитарно-эпидемиологической службы Минска провели эпидемиологическое расследование, организовали лабораторный контроль – отбор проб продуктов, смывов, обследование персонала", – сообщил Минздрав.





В школе почти закончили проводить дезинфекцию.





Дозвониться до руководства школы не удалось – телефоны не отвечают.





Родители в школьном чате сообщали, что их дети чувствовали себя плохо, у них была рвота, диарея, температура. Также родители говорят, что число детей с подобными симптомами гораздо больше.



