99-летний ветеран Второй мировой войны капитан британской армии Том Мур решил устроить благотворительный челлендж и собрать около тысячи фунтов для Национальной службы здравоохранения (NHS). Но в итоге это вылилось в национальную кампанию поддержки, в ходе которой было собрано 39 млн, пишет onliner.by





В качестве цели для себя Том Мур поставил задачу обойти сад сотню раз до своего столетия в конце апреля. Передвигаться старику было тяжело, но он решительно собрался делать по 10 кругов ежедневно. Ветерану нужно было регулярно ходить после операции по частичной замене тазобедренного сустава.





«Наши храбрые медсестры и врачи находятся на передовой в этом деле… на этот раз наша армия — в униформе врачей и медсестер, и они делают изумительную работу», — прокомментировал свое теплое отношение к медикам ветеран.





В июле 2020 года королева Великобритании Елизавета II посвятила капитана Мура в рыцари.









В феврале этого года Том Мур умер с положительным результатом COVID-19. Ему было сто лет.





Сейчас The Sun сообщила об опубликовании текста завещания.





Собрав 39 млн фунтов, Мур завещал семье 73,4 тыс. Эти деньги будут поровну разделены между двумя дочерьми — Анной и Люси.





Также Том Мур предложил использовать свое тело и органы в качестве донорских или для медицинских исследований.