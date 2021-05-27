Стало известно о завещании Тома Мура - он шагал по саду и собрал 39 млн фунтов
Одна из самых крутых историй прошлого года.
99-летний ветеран Второй мировой войны капитан британской армии Том Мур решил устроить благотворительный челлендж и собрать около тысячи фунтов для Национальной службы здравоохранения (NHS). Но в итоге это вылилось в национальную кампанию поддержки, в ходе которой было собрано 39 млн, пишет onliner.by
В качестве цели для себя Том Мур поставил задачу обойти сад сотню раз до своего столетия в конце апреля. Передвигаться старику было тяжело, но он решительно собрался делать по 10 кругов ежедневно. Ветерану нужно было регулярно ходить после операции по частичной замене тазобедренного сустава.
«Наши храбрые медсестры и врачи находятся на передовой в этом деле… на этот раз наша армия — в униформе врачей и медсестер, и они делают изумительную работу», — прокомментировал свое теплое отношение к медикам ветеран.
В июле 2020 года королева Великобритании Елизавета II посвятила капитана Мура в рыцари.
В феврале этого года Том Мур умер с положительным результатом COVID-19. Ему было сто лет.
Сейчас The Sun сообщила об опубликовании текста завещания.
Собрав 39 млн фунтов, Мур завещал семье 73,4 тыс. Эти деньги будут поровну разделены между двумя дочерьми — Анной и Люси.
Также Том Мур предложил использовать свое тело и органы в качестве донорских или для медицинских исследований.
12:28 27/05/2021
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