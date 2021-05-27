Об этом сообщает в четверг авиаперевозчик на своем сайте.





В сообщении указано, что это связано с запретами на выполнение рейсов "со стороны ряда стран". Уточняется, что речь идет, помимо российского Калининграда, о таких городах, как Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Варшава, Милан, Амстердам, Ганновер, Вена, Брюссель, Барселона.





Ранее саммит Евросоюза после инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair постановил запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Беларуси.