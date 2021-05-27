Бум товаров с национальной символикой начался в Беларуси несколько лет назад. Белорусы активно покупали вышиванки, майки с этнической вышивкой, ленты с национальными узорами и сувениры с "Погоней" (государственный герб Белорусской Народной Республики в 1918 году и Республики Беларусь в 1991-1995 годах. - Ред.). "Дни вышиванок" устраивали даже провластные организации и госорганы. В появившихся тогда магазинах национальных товаров можно было свободно приобрести исторический бело-красно-белый флаг.





Президентская кампания 2020 года в корне изменила ситуацию. Товары с национальным колоритом, в первую очередь, бело-красно-белый флаг и герб "Погоня" стали символами сторонников демократических перемен в стране, а магазины, которые их продавали, столкнулись с трудностями и даже были вынуждены закрыться, хотя законодательного запрета на продажу бело-красно-белого флага в стране пока нет, пишет DW.





Магазин Symbal.by: под давлением с лета 2020 года





Давление на магазины с национальной символикой началось летом в разгар избирательной кампании. Первым его ощутил на себе магазин сувениров Symbal.by. Сначала в магазине начались многочисленные проверки госорганов из-за неприятной для Лукашенко надписи (поводом для проверок стали футболки с надписью "ПСІХОЗ%", которая отсылает к высказыванию президента Беларуси Александра Лукашенко о "коронавирусном психозе" и президентском рейтинге, который, как утверждали оппоненты Лукашенко, равен 3%. - Ред.). Руководству магазина пришлось объявить о приостановке работы, а покупателей, которые в последние дни работы пришли поддержать Symbal.by, жестоко разогнали силовые органы.





После закрытия магазин Symbal.by перешел в режим онлайн. "Мы устраняли нарушения, переделали систему пожарной сигнализации, но к нам пришли с очередной проверкой и придрались еще к каким-то мелочам. Мы поняли, что сколько ни делай, в этом помещении нам работать не дадут, и решили работать только онлайн", - рассказывает DW основатель магазина Павел Белоус. Правда, и в этом формате магазин работал только до конца 2020 года - начались проблемы с посылками из-за границы и производителями продукции.





30 января в офис магазина пришла милиция и задержала четверых сотрудников, которым впоследствии присудили 15-20 суток ареста. "В тот день у нас забрали всю документацию, технику, флешки и всю продукцию, что была в продаже. И до сих пор нам ничего не вернули", - говорит Белоус. После этого магазину пришлось остановить торговлю, так как продавать было нечего, и распустить сотрудников.





Cейчас Symbal.by продает по символической цене на своей странице в Сети оцифрованные орнаменты и национальные мотивы в формате PDF, которые потом можно нанести на одежду. "Это нужно, чтобы хоть какие-то средства поступали, и мы могли сохранить статус юрлица и хозяйственную деятельность", - объясняет Павел. Кроме того, добавляет он, в соцсетях, где у магазина сформировалась достаточно большая аудитория, они рассказывают о событиях в Беларуси и культурных проектах.





"Погоня" и бело-красно-белое под запретом

Владелец магазина с национальной символикой Symbal.by в Минске Павел Белоус





Причину давления на магазин Павел Белоус однозначно связывает с происходящими в стране событиями и тем, что после вспыхнувших протестов против фальсификации президентских выборов в Беларуси бело-красно-белый флаг стал символом протестующих. "Была дана команда зачистить все публичное пространство от бело-красно-белой атрибутики и "Погони". Это происходило не только с нами: людей запугивали, штрафовали и задерживали, чтобы они убрали символику", - рассказывает владелец магазина.





Магазин Symbal.by не единственный, который был вынужден прекратить работу под давлением властей. В январе в Минске закрылся магазин "Мой модный кут", который с 2013 года продавал сувениры с национальной символикой. Перед закрытием в магазин пришли сотрудники милиции и задержали владельцев - семейную пару Алену и Валерия Есипенок. Как рассказывали владельцы, госорганы изъяли у них 70% процентов продукции: все товары с изображением "Погони" и флаги. Сейчас магазин тоже работает только онлайн.





О закрытии и распродаже оставшейся продукции недавно объявил и магазин "Будзьма-крама". Магазин модной одежды с национальным колоритом LSTR перешел на продажу онлайн. У бренда аксессуаров Vokladki из продажи пропали обложки для паспорта с "Погоней". А у фирмы Honar, которая производит одежду с национальными символами, начались проверки.





Бело-красно-белый флаг с конца лета прошлого года стал символом протестов в Беларуси





В начале мая в магазин пришли представители Госстандарта. Их, по словам владельца бренда Honar Павла Довнара, особенно интересовали вещи "определенных цветов". "У нас отобрали 21 единицу товаров нашего производства и производства наших партнеров. Нашли ошибку в маркировке этикетки - не было значка о запрете сушки в барабане машины. По такой же незначительной причине нам запретили продавать мыло бренда Karali" - рассказывает Павел DW.





Найденные мелкие нарушения он считает лишь зацепкой: "Мы все исправили, пригласили их посмотреть, но Госстандарт к нам пока еще не пришел". Проверка продлится до 28 мая. "До конца проверки точно должны зайти, я даже не знаю, что они скажут", - говорит Павел. Сейчас магазин работает только онлайн, деятельность шоурума при мастерской приостановлена.





В режиме ожидания





От результатов проверки владелец бренда Honar ничего хорошего не ждет. "Если бы нас хотели сразу закрыть, вероятно, это был бы не Госстандарт, - рассуждает он. - Хотя, может, они хотят сначала насобирать деньги со штрафов, мне тут трудно сказать". По словам Павла Довнара, магазин не закроется до тех пор, пока будет иметь право работать. "Конечно, мы понимаем, что у нас закрыть можно по любой причине. Даже если исполнить все требования, все равно найдется причина для запрета и закрытия", - уверен Довнар.





Пессимистично настроен и основатель Symbal.by Павел Белоус. "Нам четко дали понять, что при этой власти мы работать не сможем. А вкладывать деньги в открытие нового магазина, когда у нас забрали имущество на 50 тысяч рублей, я не готов. Работать в ноль, учитывая, что в любой момент могут прийти и все забрать, я не вижу смысла".





Пока страна находится в "подвешенном состоянии", и сам Павел, и его бизнес ушли в режим ожидания. И все же он не теряет надежды. "Мы рисуем новые дизайны, готовим книги. Пока это все в формате складывания в ящик, но мы надеемся, что через месяц, два или год мы вернемся к работе", - говорит Павел Белоус.