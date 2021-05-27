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В Полоцке пенсионер купил местной поликлинике современный электрокардиограф. Сколько он стоит?

Пенсионер на собственные сбережения купил дорогой современный электрокардиограф для Полоцкой центральной городской поликлиники.

Пенсионер Федор Спирченок с медиками и подаренным им электрокардиографом. Фото «Полоцкого вестника»

Это оборудование для кабинета функциональной диагностики поликлиники приобрел ветеран труда Федор Спирченок. Речь идет о портативном компьютеризированном шестиканальном электрокардиографе «Смарт-6», белорусского производства. Найти на него цену не удалось, но аналогичный аппарат украинского производства продается примерно за 2300 рублей.

— Вся наша жизнь связана с медициной — от рождения до ухода в мир иной. В условиях пандемии коронавирусной инфекции нагрузка на сферу здравоохранения колоссальная. Я воспитывался в советское время, родители учили, что нужно помогать тем, кто оказался в трудной ситуации. Посоветовался с главным врачом Полоцкой центральной городской больницы Александром Николаевичем Стомой, узнал, что из оборудования наиболее необходимо и оплатил приобретение аппарата, — так объяснил свой поступок полочанин газете «Полоцкий вестник».

При этом издание отмечает, что у самого пенсионера не самая простая жизненная ситуация, но свои сбережения ветеран труда решил потратить именно так.

— Новый современный портативный компьютеризированный электрокардиограф, который приобретен благодаря помощи Фёдора Петровича, является большим подспорьем для медицинского персонала и, в первую очередь, для повышения доступности и качества медицинской помощи населению. Этот поступок трудно переоценить, — говорит заместитель главного врача Олег Борисов.
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