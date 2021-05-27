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Девятая: Словакия тоже запретила белорусским самолетам полеты над своей территорией

Власти Словакии решили ввести запрет на полеты над своей территорией самолетов белорусской авиакомпании. Ограничения в том числе касаются и приема лайнеров "Белавиа" в аэропортах страны, сообщил в Twitter глава МИД республики Иван Корчок.

Он отметил, что Словакия запретила полеты исходя из решения саммита Европейского Совета.

"Это наша четкая реакция на неприемлемые действия и нарушение законов белорусским режимом", - подчеркнул Корчок.

Первыми об аналогичных мерах сообщили правительства Великобритании. После о запрете заявили Литва, Латвия, Польша, Украина, Франция, Финляндия, Чехия (с 28 мая). 
Sputnik
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