Он отметил, что Словакия запретила полеты исходя из решения саммита Европейского Совета.





"Это наша четкая реакция на неприемлемые действия и нарушение законов белорусским режимом", - подчеркнул Корчок.





Первыми об аналогичных мерах сообщили правительства Великобритании. После о запрете заявили Литва, Латвия, Польша, Украина, Франция, Финляндия, Чехия (с 28 мая).