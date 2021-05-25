Женщина рассказала, что попала в медучреждение со своим 10-месячным ребенком, и была в шоке от увиденного.

«У меня побежали мурашки, и слезы потекли от увиденного. В этой обстановке лечат детей. Всё лучшее — детям!!! Ползают муравьи, плесень, оббитая штукатурка, да что говорить, все видно на фото», — написала осиповчанка.





«Обращаюсь к властям: обратите внимание не на фасад центра города, и прилегающую территорию, а на детскую больницу. Забота о городе и о его людях заключается не в покраске бордюров и покосе травы перед приездом руководства страны, а создание действительно хороших условий для жизни. Тем более, если это касается жизни и здоровья детей!»





Под постом жители города подтвердили, что больница находится в таком состоянии уже не первый год. А один из подписчиков заметил: вид из окна в детской больнице «замечательный» — городской морг.



