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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Где находится Роман Протасевич - адвокат не знает

Где находится Роман Протасевич - неизвестно, адвокату следственные органы сообщить об этом отказываются, рассказала Би-би-си его адвокат Инесса Оленская.

"Где он, мне не говорят, никакой связи с ним нет. Дело с утра было в управлении Следственного комитета по Минску, но где теперь - я не знаю", - сказала Оленская.

"Родители Романа ищут его по больницам и сообщают мне, что пока ни в одной из них не подтвердили, что он у них. Никакой информации о его местонахождении у нас нет", - добавила адвокат.


Сегодня она подала в Следственный комитет ходатайство о медицинском освидетельствовании Протасевича и жалобу в Генеральную прокуратура на противодействие оказанию юридической помощи подзащитному.
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