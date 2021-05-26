+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

В США мужчина застрелил восемь человек

В американском городе Сан-Хосе в штате Калифорния мужчина устроил стрельбу на встрече профсоюза железнодорожной компании VTA.

Погибли девять человек, включая его самого. Газета Los Angeles Times сообщила со ссылкой на источники, что незадолго до инцидента мужчина поджег свой дом, а после покончил с собой.

Инцидент подтвердил шериф округа Санта-Клара Рассел Дэвис, а также председатель правления VTA Гленн Хендрикс, пишет Reuters. По словам господина Дэвиса, в результате стрельбы пострадало много людей. Их число не уточняется. Как сообщила Los Angeles Times, стрелку было 50 лет, в его доме нашли несколько видов оружия и боеприпасы, пишет kommersant.ru
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]