В США мужчина застрелил восемь человек
В американском городе Сан-Хосе в штате Калифорния мужчина устроил стрельбу на встрече профсоюза железнодорожной компании VTA.
Погибли девять человек, включая его самого. Газета Los Angeles Times сообщила со ссылкой на источники, что незадолго до инцидента мужчина поджег свой дом, а после покончил с собой.
Инцидент подтвердил шериф округа Санта-Клара Рассел Дэвис, а также председатель правления VTA Гленн Хендрикс, пишет Reuters. По словам господина Дэвиса, в результате стрельбы пострадало много людей. Их число не уточняется. Как сообщила Los Angeles Times, стрелку было 50 лет, в его доме нашли несколько видов оружия и боеприпасы, пишет kommersant.ru
21:23 26/05/2021
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