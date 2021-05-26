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Теперь и Украина отрицает заявление Лукашенко об отказе принять "заминированный" Ryanair

"Украэрорух"опроверг заявление Александра Лукашенко, будто аэропорты Киева и Львова 23 мая отказались принять "заминированный" самолёт Ryanair.


Самолёт Ryanair, который после вынужденной посадки в Минске всё же долетел до Вильнюса / Reuters

"Украэрорух"опроверг заявление Александра Лукашенко, будто аэропорты Киева и Львова 23 мая отказались принять "заминированный" самолёт Ryanair.

Пресс-секретарь "Украэроруха" Оксана Ожигова заявила в комментарии 24tv.ua, что сообщения о необходимости принять самолёт со взрывчаткой им не поступало. 

Руководитель предприятия Андрей Ермак сказал, что в течение 25-минутного пребывания самолёта во Львовском районе полётной информации экипаж вёл переговоры с диспетчерами в штатном режиме. Диспетчеры ни из каких источников не получали сообщения о нештатной ситуации на борту. 

То же самое журналистам сказали в пресс-службе аэропорта "Киев".

Лукашенко заявил, будто сообщения о заминированном самолёте получили аэропорты Киева, Львова, Вильнюса и Варшавы, но никто не согласился его принять.
24tv.ua
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