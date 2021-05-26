Почему самолет Минск-Барселона не пустили в Польшу, а Минск-Варшава - пустили?
Пресс-секретарь Польского агентства воздушного движения Павел Лукашевич рассказал РИА Новости, почему самолет белорусской авиакомпании "Белавиа", направлявшийся в Барселону, не вошел в воздушное пространство страны.
По словам собеседника агентства, Франция заблокировала пролет для всех белорусских самолетов.
"Экипажу сообщили эту информацию о том, что он может иметь проблемы при пересечении воздушного пространства Франции и он решал, что делать дальше", — пояснил Лукашевич.
Рейс "Белавиа" Минск — Барселона должен был приземлиться в испанском аэропорту в 16:15 (17:15 мск), однако не вошел в воздушное пространство Польши. Самолет сделал около восьми кругов в небе над приграничной с Польшей Брестской областью и в итоге вернулся в Минск.
17:38 26/05/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение