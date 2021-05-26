"Если вы это читаете, значит меня нет в живых" 18-летний парень покончил с собой из-за преследования за "массовые беспорядки"
Правозащитники сообщают, что вечером 25 мая в Минске 18-летний Дмитрий Стаховский, фигурант уголовного дела за участие в "массовых беспорядках" 9-11 августа 2020 года (ч. 2 ст. 293 УК), покончил жизнь самоубийством, прыгнув с 16-этажного здания.
фото из соцсетей
Парень перед этим покинул предсмертный пост "ВКонтакте", в котором объясняет свой поступок уголовным преследованием из-за участия в митингах. Пост, правда, появился только сегодня.
Подруга Стаховского подтвердила «Медиазоне» информацию о самоубийстве.
«Сегодня из РУВД позвонили и сказали, что Димы больше нет. Знаем только, что спрыгнул он в районе Уручья с 16-ти этажки», — говорит подруга Стаховского.
«Дима сирота. Жил один. Но он был администратором в игре «Клэш оф кланс», поэтому имел деньги, — рассказал «Нашей Ниве» его друг. — Он снимал квартиру, но после возбуждения уголовного дела его поселили в общежитии.
Не знаю, когда на него завели уголовное дело, но, кажется, что недавно. Но он боялся, что его посадят, как и любой человек…
Как он говорил, суицид — выход из всех проблем. Говорил, что не хочет за решетку, и поэтому совершит суицид. Сначала мы относились к этому с улыбкой, но потом поняли, что смешного мало. Мы поддерживали его как могли».
Поддержать и удержать не получилось.
«Если бы на меня не продолжали морально давить, думаю, я бы не решился на такой ужасный поступок как суицид. Но мои силы были на исходе. И как вы можете видеть, я не справился», — пишет подросток в посмертной записи в соцсетях.
Дмитрий был фигурантом уголовного дела по статье 293 УК. Днем 25 мая он был на допросе по этому делу, пишет «Вясна».
17:04 26/05/2021
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