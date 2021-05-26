«Сегодня из РУВД позвонили и сказали, что Димы больше нет. Знаем только, что спрыгнул он в районе Уручья с 16-ти этажки», — говорит подруга Стаховского.

«Дима сирота. Жил один. Но он был администратором в игре «Клэш оф кланс», поэтому имел деньги, — рассказал «Нашей Ниве» его друг. — Он снимал квартиру, но после возбуждения уголовного дела его поселили в общежитии.





Не знаю, когда на него завели уголовное дело, но, кажется, что недавно. Но он боялся, что его посадят, как и любой человек…





Как он говорил, суицид — выход из всех проблем. Говорил, что не хочет за решетку, и поэтому совершит суицид. Сначала мы относились к этому с улыбкой, но потом поняли, что смешного мало. Мы поддерживали его как могли».