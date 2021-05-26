Рейс "Белавиа" из Минска в Барселону сделал уже три круга над Брестской областью. Вероятно, польские воздушные власти не дают разрешение белорусскому борту на пересечение границы, передает Свабода.





Ряд авиакомпаний уже поменяли маршруты полетов, чтобы не входить в воздушное пространство Беларуси.





В частности, официально о намерении облетать Беларусь заявили в странах Балтии, Польше, Великобритании, Франции, Финляндии.





Европейский совет призвал все страны Евросоюза не летать над Беларусью.









Что происходит 26 мая









14:27

Польша не пускает самолет «Белавиа», летящий в Барселону.

Рейс "Белавиа" из Минска в Барселону сделал уже три колеса над Брестской областью. Вероятно, польские воздушные власти не дают разрешение белорусскому борту на пересечение границы.





14:17

Итальянская авиакомпания Alitalia будет облетать Беларусь в своих грузовых рейсах в связи с инцидентом с самолетом Ryanair.





Финляндия запретила полеты "Белавиа".





13:46





Также ЕАСА рекомендовала облетать Беларусь и операторам третьих стран.





До завершения международного расследования инцидента, произошедшего 23 мая 2021 года, операторам, имеющим главное место дислокации в одном из государств-членов ЕС, приказано избегать операций в белорусском Национальном аэропорту "Минск" (UMMV).





Лететь можно только тогда, когда использование этого воздушного пространства считается необходимым для безопасной эксплуатации в случае непредвиденных обстоятельств.





Кроме того, операторам третьих стран, уполномоченных EASA, при проведении операций в рамках Евросоюза и внутри них рекомендуется избегать взаимодействия с белорусским воздушным пространством.





"Действия, сделанные Беларусью, тождественны созданию повышенного риска для безопасности данного полета. Они поставили под сомнение способность Беларуси гарантировать безопасную воздушную навигацию", - говорится в документе.





11:59





Что в небе





В воздушном пространстве Беларуси замечены рейсы авиакомпаний России, Китая, Казахстана, Молдовы, Сербии, Турции, Узбекистана, Индии, Марокко, а также грузовые рейсы, в том числе FedEx и DHL.





Авиакомпания LOT из Варшавы в Москву летит через Литву и Латвию, минуя Беларусь.





11:30





"Белавиа" не сможет летать в Чехию





Чехия с 28 мая приостанавливает работу авиакомпании "Белавиа". Такое решение принял 26 мая Совет безопасности, сообщил премьер-министр Карел Гауличак.





"Чешские авиалинии «изменят маршрут рейса "Прага — Москва". Они будут лететь через страны Балтии, а не через Беларусь, как до сих пор.





10:53

Канада порекомендовала своим авиакомпаниям не летать над Беларусью

Канадские власти выразили возмущение насильственным перенаправлением самолета Ryanair в Минск и призвали немедленно освободить Романа Протасевича.





10:39

"Белавиа" отменила полеты в Великобританию, Латвию, Францию, Швецию, Украину.





25 мая





22:59

Латвия вводит ограничения на авиасообщение с Беларусью. Компания airBaltic с 27 мая приостанавливает полеты из Риги в Минск. В Риге сейчас проходит чемпионат мира по хоккею с участием сборной Беларуси, которой вскоре придется как-то возвращаться в Минск.





Агентство Reuters сообщило, что немецкая авиакомпания Lufthansa приостанавливает полеты в Минск, пока до 3 июня.





Ранее Европейский совет призвал всех перевозчиков Евросоюза избегать летать над Беларусью и закрыть небо и аэропорты Евросоюза для белорусских авиакомпаний. Вот что рассказывают пассажиры, которых затронул конфликт в белорусском небе.





Принятое 24 мая решение еще требует согласования с исполнительными властями Евросоюза, однако западные авиакомпании уже прекращают полеты в Минск.





Национальная авиакомпания "Белавиа" прошлый год закончила с миллионными потерями, имея самолеты в лизинге.