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Европейский авиарегулятор призвал авиакомпании избегать Беларусь

Европейский авиарегулятор (EASA) призвал авиакомпании избегать Беларусь.

В заявлении EASA говорится, что воздушное пространство Беларуси не является безопасным. Поэтому пользоваться им рекомендуется лишь в случае крайней необходимости.

"Обстоятельства данного инцидента вызывают серьезные сомнения в том, что Беларусь уважает международные правила гражданской авиации", - говорится в заявлении регулятора.
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