dev.by собрал по чатам, что происходило в зале суда.





Заседание 25 мая началось с выступления декана мехмата БГУ Сергея Босякова. Он рассказал, что хорошо помнит только акцию 26 октября. Хотя и в остальное время студенты тоже собирались — раз-два в неделю на большой перемене, пели песни, иногда держали плакаты. Была ли символика — «да, иногда».





Когда Босякова попросили рассказать об акциях в третьей декаде октября, выяснилось, что «это всё проходило во дворе», и он «не мог видеть» собственными глазами. А коллеги ему «ничего не рассказывали».





Как акции повлияли на учебный процесс — по словам декана, «было шумно, был перекрыт проход», потом он уточнил, что всё же «не полностью». Также Босяков заметил, что «студенты опоздали на пары». Ещё позже он заметил, что из-за акций ему «в течение недели звонили родители, жаловались, что дети не могли пройти на пары».





В беседе с представителем защиты декан мехмата заметил, что студенты не должны согласовывать с руководством факультета проведение акции, если они просто решили постоять вместе. Но ведь «не бывает такого, чтобы студенты просто спонтанно решили попеть».





Следующим в качестве свидетеля вызвали замдекана биофака Виталия Сахвона. Он рассказал о том, что около его факультета акции проходили раз в несколько недель. Студенты пели песни («всем известные») и устраивали сидячие акции. У них были плакаты и символика — «всем известный» флаг. Но образовательному процессу это не мешало. Студента Егора Канецкого замдекана охарактеризовал положительно.





Затем суд вызвал для дачи свидетельских показаний замдекана мехмата БГУ Валерия Курсова. Тот вспомнил, что акции проходили во дворике БГУ и в самом университете — в основном в перерыве, точных дат назвать не смог. Численность акций оценил в среднем в 60-80 человек. По словам замдекана, студенты сидели, хлопали. Курсов просил их разойтись, но ребята не послушали его.





На вопрос, были ли студенты ознакомлены с правилами согласования акций, свидетель ответил, что эта «информация есть на сайте БГУ». Лично он студентам ничего не разъяснял: «Если не было ничего, зачем разъяснять?» — заметил Курсов.





Затем зачитали показания, которые Курсов давал ранее. В них он назвал Илью Трахтенберга и Таню Екельчик организаторами студенческих акций. Илья спросил у него, почему у разных свидетелей из администрации БГУ в показаниях одинаковые формулировки. Замдекана на это ответил, что все формулировки в протоколе записаны с его слов.





Выяснилось, что следователь при допросе не давал Курсову ознакомиться с каждым пунктом протокола допроса — теперь же преподаватель не согласен с рядом утверждений в протоколе допроса. О том, что он имеет возможность вносить свои пометки в протокол, не знал.





После перерыва заседание продолжилось — суд вызвал в качестве свидетеля декана биофака Вадима Демидчика. Он рассказал о студенческих собраниях в холле — «сначала два раз в неделю, потом один раз, и постепенно сошло на нет».





Заметил, что «символики не видел ни разу», позже заметил, что и лозунгов не было — «в основном были песни». В связи с чем собрались студенты, декан уточнить не смог, ограничился формулировкой: «Мне они не говорили».





Когда у представителя биофака спросили, знает ли он об участии в акциях студента Егора Канецкого, ответил: «Не сказал бы, что он там занимал главенствующую роль». Тем не менее в его предыдущих показаниях Егор — активный участник акций протеста.





Следующим в качестве свидетеля выступил представитель БГУИР — проректор по учебной работе Виктор Рыбак. Он «лучше всего запомнил акцию 26 октября». Тогда, по словам свидетеля, студенты ходили по аудиториям, пытались сорвать занятия.





Рыбак припомнил, что преподаватели делали им замечания, но ребята их игнорировали — и скандировали речёвки. На вопрос, поступали ли жалобы, проректор ответил так: «Жалобы поступали молниеносно. Я говорю про один случай».





Затем в зале суда появился заместитель службы безопасности БГУ Николай Слабейко. Он рассказал про сидячие акции на одном из факультетов и во внутреннем дворике БГУ. Перечислил песни, которые пели студенты: «Магутны Божа», «Купалінка». Заметил, что лозунгов не слышал, но видел символику — то бишь бело-красно-белые флаги.





26 октября, по словам Слабейко, в вузе была «акция с закрытыми ртами». Студенты «просто сидели и ничего не говорили».





На вопрос обвинителя, знает ли Слабейко студентов Трахтенберга и Екельчик, он сказал, что «с ними разговаривал».





«Я докладывал декану и мы работали с этими студентами. Илья сбрасывал информацию в телеграм-каналы, куда идти и так далее», — заметил свидетель.