Дна нет: В день похорон умершего в шкловской колонии Витольда Ашурка его брата вызвали в милицию

Сегодня, в день, когда в Березовке Лидского района прощаются с политзаключенным Витольдом Ашурком, его брата Андрея вызвали в милицию по делу о хулиганстве.