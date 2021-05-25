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"Белавиа" продолжает полеты через Украину

Кабмин Украины с 26 мая запретил авиасообщение с Беларусью, но пакет ограничений не коснулся транзитных рейсов "Белавиа". На это обратил внимание сайт Avianews.


Согласно данным веб-сервиса Flightradar24, сегодня утром над территорией Украины пролетел рейс "Белавиа" EW-526PA Шарм-эль-Шейх – Гомель. 

Скриншот: flightradar24.com

Напрямую летел и рейс из Минска в Кишинев. 

Скриншот: flightradar24.com

Через Украину летает рейс "Белавиа" Минск – Стамбул (вылет из Турции запланирован сегодня на вечер). Также над украинской территорией проходят рейсы белорусской авиакомпании в Хургаду, Тель-Авив и Анталию, пишет Avianews.

Если бы Украина запретила "Белавиа" полеты над своей территорией, рейсы в Турцию стали бы на 50–90% длиннее, в Египет и Израиль – на 20–25%, подчеркивает издание. 
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