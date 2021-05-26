+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

За сорванную с лица милиционера маску - 2,5 года домашней химии

Прокурор требовал 5 лет

В суде города Жодино 26 мая вынесен приговор Анастасии Герилович, которая сорвала маску с сотрудника милиции и тем самым совершила "насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел" (ст. 364 Уголовного кодекса).

Дело рассматривал судья Иван Гринкевич. Гособвинитель - помощник прокурора Дмитрий Ярошевич.

В сентябре прошлого года по интернету разлетелось видео из Жодино, на котором милиционер Николай Барановский бьет женщину по лицу с такой силой, что она падает на землю. К милиционеру сразу же подбежали возмущенные жодинцы, одна из них - Анастасия Герилович сорвала с него маску.

На допросе женщина рассказала, что в тот же день она гуляла в городе, увидела большое количество людей, а потом то, что милиционер сильно ударил женщину в лицо, и та упала. Это ее очень взволновало и, находясь в сильном эмоциональном потрясении, она подбежала и решила сорвать маску, чтобы видеть, кто это. Она не хотела, чтобы после такого поступка милиционер остался неопознанным.

Гособвинитель запросил вчера для Герилович пять лет ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа.

Вину Герилович признала полностью. В суде присоединена расписка от потерпевшего, что ему возместили моральный ущерб в размере 600 рублей.

В своем последнем слове на суде Анастасия Герилович сказала, что ей жаль, что так сделала: "Прошу строго меня не наказывать, потому что я бы хотела остаться со своим сыном и воспитывать его дома”.

После перерыва судья Иван Гринкевич озвучил приговор - ограничение свободы на два года шесть месяцев без направления в учреждение открытого типа - "домашняя химия".

Дополнительно судья вынес частное определение - следователем по делу была допущена небрежность, отсутствовало какое-то заключение: обратить внимание на недостатки.
Источник: spring96.org
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]