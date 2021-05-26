Смогут ли белорусы в этом году увидеть море?

Тем временем Украина сообщила, что прекращает авиасообщение с Беларусью уже с полуночи 26 мая. Что все это значит для белорусов? Сможем ли мы полететь в этом году на море? TUT.BY отвечает на вопросы с экспертом.





Если министры Евросоюза утвердят решение, принятое на саммите, то вступить в силу запрет может с 19 июня — такой информацией, полученной из неофициальных источников, с нами поделилась редактор сайта Республиканского союза туристических организаций Лилия Кобзик.





Что будет с регулярными рейсами?

Эксперт подчеркивает: любые прогнозы в данной ситуации могут быть крайне нестабильны. Тем не менее уже сейчас можно сказать, что регулярные рейсы из Беларуси в страны ЕС с большой вероятностью будут отменены, как мы это уже увидели на примере рейсов в Вильнюс, Лондон и Париж.





В «Белавиа» пассажиров уже оповестили о том, что они могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета. Для этого нужно обратиться по месту покупки авиабилетов.





Некоторые регулярные рейсы в страны Евросоюза использовались турфирмами в качестве стыковки, чтобы отправить белорусов по таким направлениям, как Мексика, Куба, Бразилия и Доминикана.





Если запрет на полеты в Евросоюз вступит в силу, из Минска со стыковками во Франкфурте и Париже летать в эти страны белорусы также не смогут. Турфирмам придется искать другие варианты доставки туристов по этим направлениям (к примеру, с вылетом из Москвы) либо возвращать деньги за уже купленные ранее туры.





Что будет с чартерами?

Как будут летать чартеры к морю — пожалуй, главный вопрос для белорусов, которые собираются в этом году в отпуск. Сейчас самые популярные направления — Турция, Египет, Тунис, Албания, Черногория, Болгария, Греция, Кипр. Продажи шли отлично, участники рынка отмечали высокий спрос, рассказывает Лилия Кобзик.





— Люди соскучились по отдыху с прошлого года, вроде бы немного «отпустило» белорусов по поводу пандемии, и цены заявлены очень хорошие. Много туров уже продано в Турцию (чуть ли не до конца июня все раскуплено). Египет — это наш «хит», его стабильно хорошо бронировали. Туры в Албанию и Черногорию покупали вообще на ура, ведь туда не нужны визы и ПЦР-тесты. С Грецией тоже все было хорошо, с прошлого года много бронирований туда осталось, люди переносили бронь.





По информации на утро 25 мая, все запланированные чартерные рейсы осуществляются в татном режиме, рассказали в офисах туроператоров. Есть мнение, что санкции могут не коснуться чартеров, поэтому в туристических офисах с надеждой ожидают официальной информации и отказываются от более развернутых комментариев.





По мнению Лилии Кобзик, вероятность того, что запрет не коснется чартеров, крайне мала. Кулуарно сейчас обсуждается «полетная карта чартерных маршрутов», в облет Европы и Украины.





В какие страны полетят чартеры, а в какие — нет

Если представить, что запрет уже в силе, Грецию, Кипр и Болгарию можно будет сразу вычеркивать из списка как страны Евросоюза.





Что касается Албании и Черногории, эти направления в настоящее время сохраняются в портфеле туроператоров. По словам эксперта, пока сложно делать точный прогноз о том, будут ли туда летать самолеты из Минска, если воздушное пространство Евросоюза закроют.





Остаются Турция, Египет и Тунис, но, если учесть, что Украина также закрывает свою территорию для полетов белорусских авиакомпаний, придется в эти страны лететь через Россию. Что касается Турции, то время полета в случае маршрута по российской территории увеличится приблизительно на 40 минут, цена билета возрастет на 30 долларов. Все это усложняет работу на направлении, считает эксперт.





— Туроператоры очень надеются, что Турцию и Египет удастся сохранить (с Тунисом вопросы, потому что в эту страну придется делать очень большой крюк). Но есть нюанс: сама Россия в Турцию и Египет не летает, при этом российские власти смотрели сквозь пальцы на то, что их граждане летали через Беларусь. Российское воздушное пространство на сегодняшний день для нас открыто, скорее всего, нам позволят возить туристов через Россию, но говорить об этом со 100%-ной уверенностью пока сложно.





Стабильным на фоне остальных направлений выглядит ОАЭ.





— Туда белорусских туристов отправляют регулярными рейсами: летают Flydubai и «Белавиа». Да, придется лететь через Россию, но ограничений для российских туристов по перелетам в ОАЭ нет. Также вариантом, пусть не для массового туриста, остаются Мальдивы. Туда туристов отправляли через Стамбул.





Москва станет главным «хабом» для белорусов?

Несмотря на то, что европейское направление могут закрыть для «Белавиа», слетать в Европу белорусы в перспективе все же смогут. Для этого, вероятнее всего, придется воспользоваться аэропортами Москвы.





— Как это уже было в 90-е годы, Москва может стать для белорусов основным портом для вылета куда-либо. Ведь та же Греция и Болгария, в случае одобрения министрами ЕС вчерашнего решения саммита, не закроют границу для белорусов, а только запретят въезд национальному авиаперевозчику.





Однако оговорюсь, что в настоящее время мы не можем вылетать из Москвы (точнее, не можем возвращаться из третьих стран в Россию), поэтому все это лишь планы на перспективу.