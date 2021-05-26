



Официальное прощание началось 26 мая в 9 часов в ритуальном зале в здании Дома быта (Новогрудская улица, 8). Но уже вчера вечером люди начали приходить прощаться, приезжать из других городов.





26 мая в 14 часов в Березовском костеле пройдет месса. После неё Витольда Ашурка похоронят на городском кладбище.