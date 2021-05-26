Алексей Пацко





Основание для обыска — санкция, выданная прокурором города. Были изъяты техника и документация. Предполагается, что Пацко находится не в Беларуси. Задержана его мать Татьяна Пацко, сообщает телеграм-канал @viasna96.





Как сообщает TUT.by, она работает в Пинске адвокатом. Татьяна Пацко успела рассказать, что обыск проходил "в рамках открытого уголовного дела" на ее сына.





В августе 2020-го судья Алексей Пацко отказался рассматривать политические дела, а осенью уволился. "Принял такое решение еще до выборов... — говорил он "Нашей Ниве". — Причиной стала политическая обстановка в стране, то, что происходит сейчас".



