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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

В Пинске пришли с обыском к бывшему судье, который уволился после выборов

В Пинске пришли с обыском в кабинет помощника адвоката, бывшего судьи города Пинска и Пинского района Алексея Пацко.

Алексей Пацко

Основание для обыска — санкция, выданная прокурором города. Были изъяты техника и документация. Предполагается, что Пацко находится не в Беларуси. Задержана его мать Татьяна Пацко, сообщает телеграм-канал @viasna96. 

Как сообщает TUT.by, она работает в Пинске адвокатом. Татьяна Пацко успела рассказать, что обыск проходил "в рамках открытого уголовного дела" на ее сына.

В августе 2020-го судья Алексей Пацко отказался рассматривать политические дела, а осенью уволился. "Принял такое решение еще до выборов... — говорил он "Нашей Ниве". — Причиной стала политическая обстановка в стране, то, что происходит сейчас".

Пацко был готов к последствиям своего решения от ухода с должности: "Принимая решение об увольнении, я руководствовался простым правилом: если что-то делаешь, то будь готов к любым последствиям", передает Еврорадио.
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