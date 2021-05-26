В Минске под колеса автомобиля попала косуля

Косуля перебегала дорогу вблизи лесного массива и угодила под колеса внедорожника Nissan, за рулем которого находился 63-летний мужчина, на улице Купревича в понедельник примерно в 17 часов 40 минут, сообщает столичная ГАИ.