+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

В Минске под колеса автомобиля попала косуля

Косуля перебегала дорогу вблизи лесного массива и угодила под колеса внедорожника Nissan, за рулем которого находился 63-летний мужчина, на улице Купревича в понедельник примерно в 17 часов 40 минут, сообщает столичная ГАИ.


От удара животное погибло на месте происшествия. Автомобиль получил повреждения.

"Если вы увидели вблизи дороги или на проезжей части животное, максимально снизьте скорость, вплоть до остановки, и включите аварийную световую сигнализацию для привлечения внимания других участников дорожного движения. Постарайтесь не использовать звуковой сигнал: он может сделать поведение животного непредсказуемым и изменить траекторию его движения", – обратилась ГАИ к автомобилистам, пишет Автобизнес.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]