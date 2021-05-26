В Минске под колеса автомобиля попала косуля
Косуля перебегала дорогу вблизи лесного массива и угодила под колеса внедорожника Nissan, за рулем которого находился 63-летний мужчина, на улице Купревича в понедельник примерно в 17 часов 40 минут, сообщает столичная ГАИ.
От удара животное погибло на месте происшествия. Автомобиль получил повреждения.
"Если вы увидели вблизи дороги или на проезжей части животное, максимально снизьте скорость, вплоть до остановки, и включите аварийную световую сигнализацию для привлечения внимания других участников дорожного движения. Постарайтесь не использовать звуковой сигнал: он может сделать поведение животного непредсказуемым и изменить траекторию его движения", – обратилась ГАИ к автомобилистам, пишет Автобизнес.
09:14 26/05/2021
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