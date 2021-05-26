







"Прежние практики использования воды привели к очень серьезной катастрофе в Аральском море. Никто сейчас пока об этом не говорит, но ученые уже предсказывают, что если серьезно этим вопросом не заниматься, это же может произойти с Каспием", - сказал Буриан, пишет РИА Новости.





По его словам, в частности, отмечается низкий приток воды из реки Урал в Каспийское море. "Идут прогнозы, что возможно ускорение этого процесса, который может привести к другой экологической катастрофе", - отметил спецпредставитель.



