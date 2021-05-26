



РЖД уже ведет переговоры об увеличении с 5 до 10 числа вагонов «Ласточек».





- «Ласточки» в Беларусь, которые мы запустили перед майскими праздниками, ходят абсолютно полными. Ведем переговоры, чтобы увеличить составность в два раза, до десяти вагонов, - прокомментировал замглавы холдинга Дмитрий Пегов.





Почему в РЖД задумались увеличить составность, а не количество поездов? Пегов пояснил, что сейчас «Ласточки» ходят по наиболее удобному и востребованному пассажирами графику.





Напомним, «Ласточки» Москва - Минск ходят дважды в день - отправляясь и прибывая по зеркальному расписанию.





Ранее в БелЖД также заявляли о восстановлении и других рейсов в Россию.



