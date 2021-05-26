+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

«Ходят абсолютно полными»: в РЖД готовят изменения для «Ласточек» Минск - Москва

Составность скоростных поездов «Ласточка» по маршруту из Москвы в Минск и обратно может быть увеличена, сообщило ТАСС со ссылкой на представителя российского перевозчика.


РЖД уже ведет переговоры об увеличении с 5 до 10 числа вагонов «Ласточек».

- «Ласточки» в Беларусь, которые мы запустили перед майскими праздниками, ходят абсолютно полными. Ведем переговоры, чтобы увеличить составность в два раза, до десяти вагонов, - прокомментировал замглавы холдинга Дмитрий Пегов.

Почему в РЖД задумались увеличить составность, а не количество поездов? Пегов пояснил, что сейчас «Ласточки» ходят по наиболее удобному и востребованному пассажирами графику.

Напомним, «Ласточки» Москва - Минск ходят дважды в день - отправляясь и прибывая по зеркальному расписанию.

Ранее в БелЖД также заявляли о восстановлении и других рейсов в Россию.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]