+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

В Беларуси вновь обрушился мост: на этот раз в Пружанском районе

Железобетонный мост обрушился через реку Лесная Левая в Пружанском районе, сообщила пресс-служба МЧС Беларуси.

Инцидент произошел накануне в 20:30. Спасателям поступило сообщение о том, что через реку Лесная Левая на автодороге Н-525 "Щерчево-Шерешево" возле деревни Броды обрушился железобетонный мост.

В пресс-службе отметили, что авария не повлияла на жизнедеятельность деревни.

Другие подробности инцидента не приводятся.

Не первый случай

Мост через реку Рова на автодороге Р-67 Борисов – Березино – Бобруйск рухнул днем в среду, 19 мая. В МЧС рассказали, что в результате ЧП никто из граждан не пострадал. Сразу после инцидента был создан оперштаб, в него вошли представители Минтранса, Минского облисполкома, Минскавтодор-Центра, Транспортной инспекции, а также различных организаций дорожной отрасли.

Произошедшим занялся Следственный комитет. Сотрудники ведомства провели осмотр места происшествия, зафиксировали следовую картину и опросили очевидцев.

Выяснилось, что обрушение произошло, когда по мосту проехал большегрузный автомобиль, для движения которого мост не предназначен.
Sputnik
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]