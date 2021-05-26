Казахстан не приостанавливает авиасообщение с Беларусью
Отмена рейсов Air Astana никак не связана с политическими причинами и ситуацией вокруг рейса Ryanair.
Казахстан не планирует отменять полеты в Беларусь, сообщает источник в Авиационной администрации страны корреспонденту Sputnik Казахстан, пишет Sputnik.
Напомним, ранее появилась информация об отмене прямого рейса из Алматы в Минск, который собирались открыть с 31 мая. Авиакомпании Air Astana пояснила, что это не связано с политическими причинами, поводы – коммерческие.
Само решение было принято 20 мая – то есть за три дня до инцидента в воздухе над Беларусью. К слову, авиакомпания Air Astana ранее вовсе не летала через Минск, начать полеты было только в планах.
На данный момент между столицами двух стран летают самолеты "Белавиа", в планах было увеличить перелеты до 8 раз в неделю с учетом улучшения ситуации по коронавирусу.
Напомним, с 24 мая ряд стран и авиакомпаний приняли решение приостановить авиасообщение с Беларусью, а также ограничить полеты в белорусском воздушном пространстве. Позже стало известно, что лидеры стран Евросоюза приняли решение закрыть европейское небо для самолетов из Беларуси.
08:14 26/05/2021
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