+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа Павел Шеремет

Луна подошла к Земле на минимальное расстояние

Луна подошла к Земле на самое близкое в 2021 году расстояние 26 мая в 4:52 по московскому времени — это явление называют суперлунием.



В пресс-службе Московского планетария уточнили, что во время этого явления полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров. При этом моменты прохождения перигея, то есть самой близкой к Земле точки орбиты,
и полнолуния отстоят по времени не более, чем на три дня. «Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения этих двух моментов бывают довольно редко», — подчеркнули в планетарии, сообщает РИА Новости.

По мнению старшего научного сотрудника Института космических исследований РАН Олега Угольникова, само суперлуние не относится к крупным астрономическим событиям. Размер Луны в такой момент превышает обычный всего на пять-шесть процентов, подчеркнул ученый.

Через 10 часов после суперлуния (в 14:19 по московскому времени) ожидается полное лунное затмение. В России его смогут наблюдать жители юго-востока Сибири и Дальнего Востока, поскольку для них это явление произойдет в дневное время. Перед максимальной фазой Луна изменит цвет: благодаря преломлению солнечного света земной атмосферой она станет красной, а ее северная граница окажется голубой.

Ранее сообщалось, что на Землю обрушится мощный солнечный выброс. Космические приборы зафиксировали резкий всплеск солнечной активности, которая стала крупнейшей за последние годы. За 22-23 мая на Солнце произошли 17 вспышек, которые сопровождались выбросами вещества в межпланетное пространство. Предполагается, что они вызовут магнитные бури 26 мая, пишет Лента.Ру.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Игорь Драко
TUT.BY как «партнер» и могильщик «лукашизма»
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]