Признание Софьи Сапеги появилось в сети

“Являюсь редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси", которая публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел”, - говорит девушка на камеру.





Ранее стало известно, что гражданка России Софья Сапега, задержанная вместе с Романом Протасевичем в Минске, находится в СИЗО КГБ, она под стражей 2 месяца, сообщил РБК адвокат Софии, пишет smartpress.by





До этого белорусская сторона подтвердила факт задержания гражданки России Софьи Сапеги на 72 часа "в связи с возникшими в ее отношении подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 г. преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Беларуси", сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



